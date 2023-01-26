Число случаев аутизма у детей из Нью-Джерси выросло на 500%

Ученые из университета Рутгерса обнаружили, что число задокументированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) в Нью-Джерси увеличилось на 500% в период с 2000 по 2016 год. Выводы опубликованы в журнале Pediatrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи выявили почти пять тысяч 8-летних детей с РАС в четырех округах Нью-Джерси. Это в пять раз больше, чем было в 2000 году.

Интересно, что рост распространенности РАС не сопровождался ростом распространенности умственной отсталости. Из всех детей в исследовании лишь 32,3% имели умственную отсталость. Это противоречит оценкам предыдущих исследований, которые показали, что до 75% детей с аутизмом также имеют умственную отсталость.

Ученые отметили, что лучшее информирование могло повлиять на то, что РАС стали чаще выявлять. Но пятикратное увеличение числа случаев аутизма среди детей без каких-либо умственных отклонений нельзя объяснить улучшением диагностики.

Анализ также показал, что белые дети из богатых районов имеют лучший доступ к диагностике. В случае, если ребенок из такой среды имеет РАС без умственных нарушений, его шансы на своевременную диагностику на 50% выше, чем у чернокожего ребенка из бедного района с тем же диагнозом.

Снизить вероятность развития умственных нарушений может раннее вмешательство и ранний скрининг. Результаты ученых показывают, что важно проводить всеобщий скрининг, особенно в районах с низким социально-экономическим развитием.