В Амстердаме открылся супермаркет, в котором все бесплатно - ВИДЕО
В этом супермаркете в Амстердаме вы не увидите ценников. Все товары предоставляются нуждающимся бесплатно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, но только при условии, что они будут работать со специалистами, так называемыми лайф-коучами, над улучшением своего финансового положения, чтобы в течение шести-восьми месяцев встать на ноги.
Мы отчаянно нуждаемся в подобном, многие люди в долгах и не могут свести концы с концами, все подорожало.
Супермаркет был открыт благодаря краудфандинговой кампании, запущенной студенческой организацией.
Продукты для него жертвуют в том числе крупные предприятия.
Супермаркет Fris - это магазин, где около 200-300 детей и 80 семей могут делать покупки бесплатно каждый день.
По словам автора инициативы, каждая семья сможет получать товары на 651 евро в месяц. При этом информация об их доходах не проверяется - все основано на доверии.
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