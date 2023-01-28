США готовы оказать Израилю необходимую помощь в связи с терактом

Администрация Соединенных Штатов готова оказать израильским властям всю необходимую помощь в связи с терактом в Восточном Иерусалиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы решительно осуждаем гнусный теракт, произошедший сегодня вечером в синагоге в Иерусалиме, шокированы и опечалены гибелью людей, по меньшей мере было убито восемь невинных жертв. Нападение произошло в Международный день памяти жертв Холокоста, когда во всем мире чтят память погибших в Холокосте", - отметила пресс-секретарь.

Соединенные Штаты, продолжила она, "будут оказывать всестороннюю поддержку правительству и народу Израиля". "В связи с этим президент поручил своей группе по национальной безопасности немедленно связаться с израильскими коллегами, чтобы предложить всю необходимую поддержку в оказании помощи раненым и привлечении к ответственности виновных в этом ужасном преступлении", - заключила Жан-Пьер.

Вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло в пятницу вечером после наступления шаббата. Полиция Израиля заявила, что рассматривает случившееся как теракт, нападавший, по ее информации, был нейтрализован на месте. По последним данным, которые привела пресс-служба полиции, жертвами нападения стали семь человек, еще несколько получили ранения.

Теракт в Восточном Иерусалиме произошел на фоне начавшегося обострения напряженности в палестино-израильском конфликте. В четверг израильские силовики провели масштабную спецоперацию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, целью которой были боевики радикальной группировки "Исламский джихад", готовившие теракты в Израиле. По данным палестинского Минздрава, в ходе столкновений в Дженине были убиты 11 арабов, около 20 получили ранения.

В ответ в ночь на пятницу радикалы запустили несколько ракет из сектора Газа по израильской территории, все они либо были перехвачены израильскими силами ПВО, либо упали на территории палестинского анклава, о пострадавших не сообщалось. После этого ВВС Армии обороны Израиля нанесли той же ночью удары по сектору Газа, поразив два объекта радикального движения ХАМАС.