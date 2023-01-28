Гутерриш призвал ввести защитные механизмы в интернете для борьбы с ненавистью и ложью

Правительства, технологические компании и СМИ должны ввести защитные механизмы в интернете для предотвращения распространения ненавистнической риторики и лжи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Генассамблеи, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста.

"Сегодня я обращаюсь со срочным призывом ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме, - регуляторам, политикам, технологическим компаниям, СМИ, гражданскому обществу и правительствам. Остановите ненависть. Установите защитные механизмы и соблюдайте их, - сказал Гутерриш. - Многие уголки интернета стали токсичными свалками для ненависти и злой лжи. Они становятся движущими силами экстремизма".

По словам генсека, платформы социальных сетей и рекламодатели становятся соучастниками распространения ненависти, усиливая ее для удержания пользователей. "Поэтому я призвал к регулированию, которое разъясняет ответственность и повышает транспарентность", - отметил он.

Гутерриш подчеркнул, что риторика ненависти легко превращается в преступления и физическое насилие. "Мы не можем позволить старой ненависти найти новые выходы и безнаказанность на цифровых платформах", - заявил он.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.