Трамп обещал защитить США от гиперзвукового оружия

Бывший президент США Дональд Трамп в видеообращении заявил, что если его повторно выберут на пост главы государства в 2024 году, то он создаст систему противоракетной обороны (ПРО).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Трамп заявил, что при действующем президенте США Джо Байдене мир стал "намного более опасным". Он назвал возможную третью мировую войну "невиданной катастрофой", поскольку использование ядерного оружия и гиперзвуковых ракет может "за считаные минуты стереть целые города и даже страны".

"Я построю щит для защиты Америки от ракетных атак. У нас будет мир через силу. Он у нас был, и у нас не было войн. Во времена администрации Трампа у нас не было войн - помните об этом", - обещал экс-президент.

Политик также заявил, что намерен работать с Конгрессом и военными лидерами. По его мнению, у США должен быть "непроницаемый купол" защиты граждан, какой есть у Израиля с его системой ПРО "Железный купол".