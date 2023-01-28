Наводнения в Новой Зеландии

По меньшей мере три человека погибли из-за проливных дождей и наводнения в новозеландском Окленде. Об этом в субботу сообщила радиостанция Radio New Zealand, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, тела трех погибших в результате наводнения в Окленде были обнаружены полицией к полудню субботы, еще один человек числится пропавшим без вести.

Из-за наводнений, начавшихся в крупнейшем городе страны в пятницу, власти объявили чрезвычайное положение в мегаполисе и окрестных районах. "Это отражает масштабы ущерба и разрушений, вызванных сложными погодными условиями", - указал мэр Окленда Уэйн Браун, отметив, что данный режим введен по меньшей мере на семь дней.