Половина британцев перестали выплачивать арендную плату и платежи по ипотеке

Около 44% жителей Великобритании трудоспособного возраста не выплачивали арендную плату в ноябре 2022 года. В январе 2021 года таковых было значительно меньше - 26%. При этом доля британцев, которые испытывают трудности с выплатами платежей по ипотеке, за рассматриваемый период почти удвоилась и составила 50%. Об этом сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Арендаторы, которые столкнулись с самым быстрым ростом арендной платы за десятилетие, находятся в самом конце кризиса стоимости жизни. 8% частных арендаторов отстают по стоимости жилья, а 53% испытывают трудности за три месяца до ноября.

Картина выглядела еще более мрачной для социальных арендаторов: 19% сообщили о задержке платежей, а еще 44% заявили, что испытывают трудности. Это означало, что многие не могли заменить электроприборы или включить их отопление, когда это было необходимо", - говорится в статье.

Кроме того, держатели ипотечных кредитов пострадали от беспрецедентной череды повышений процентных ставок со стороны Банка Англии. Доля держателей ипотечных кредитов, отстающих или испытывающих затруднения с выплатами, почти удвоилась с 27% до 50% в период с января 2021 года по ноябрь 2022 года. Несмотря на резкий рост, общее количество проблем все же было меньше, чем среди арендаторов.

"Ожидается, что центральный банк продвинется вперед с 10-м последовательным повышением в четверг. Трейдеры оценивают рост на 25 базисных пунктов до 4%, при этом базовая ставка, по прогнозам, достигнет 4,5% к маю", - уточняет агентство.