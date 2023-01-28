Двоих пилотов разбившихся самолетов ВВС Индии нашли, третьего ищут - ВИДЕО
Два пилота самолетов Военно-воздушных сил Индии, которые потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш, были найдены и госпитализированы, в настоящее время ведутся поиски третьего. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Два пилота были спасены и доставлены в больницу для лечения, в то время как предпринимаются усилия по спасению третьего пилота, который пропал без вести", - говорится в сообщении.
Министр обороны Раджнат Сингх был проинформирован об аварии и сказал, что он внимательно следит за развитием событий.
Комиссия по расследованию ВВС должна будет установить причины случившегося, в том числе было ли столкновение в воздухе или нет.
Инцидент произошел 28 января. Истребители Военно-воздушных сил Индии - российский Су-30 и французского производства Mirage 2000 - потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. На месте крушения проходят спасательные работы.
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