Двоих пилотов разбившихся самолетов ВВС Индии нашли, третьего ищут

Два пилота самолетов Военно-воздушных сил Индии, которые потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш, были найдены и госпитализированы, в настоящее время ведутся поиски третьего. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Два пилота были спасены и доставлены в больницу для лечения, в то время как предпринимаются усилия по спасению третьего пилота, который пропал без вести", - говорится в сообщении.

Министр обороны Раджнат Сингх был проинформирован об аварии и сказал, что он внимательно следит за развитием событий.

Комиссия по расследованию ВВС должна будет установить причины случившегося, в том числе было ли столкновение в воздухе или нет.

Инцидент произошел 28 января. Истребители Военно-воздушных сил Индии - российский Су-30 и французского производства Mirage 2000 - потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. На месте крушения проходят спасательные работы.