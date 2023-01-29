Турция может помочь Европе преодолеть энергокризис

Турция может ежегодно поставлять в страны Европы порядка 40 млрд куб. м сжиженного природного газа, внося таким образом существенный вклад в преодоление энергетического кризиса. Об этом в субботу со ссылкой на главу Минэнерго страны Фатиха Донмеза сообщила газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Если стороны согласятся, мы можем <...> играть конструктивную роль в преодолении энергетического кризиса. На сегодняшний день мы располагаем двумя терминалами для СПГ в море и тремя на суше, благодаря которым при необходимости можем обеспечить поставки в Европу порядка 40 млрд куб. м газа в год", - сказал министр.

По словам Донмеза, Турция получает сжиженный газ главным образом из стран Персидского залива, а также из Египта, Алжира, Нигерии и периодически из США. "Часть наших пяти терминалов для СПГ особенно удобна для использования в летние месяцы. Если поступят предложения, мы можем обеспечить поставки газа в европейские страны, используя эти терминалы", - сказал Донмез. Он уточнил, что ежегодные потребности Турции в природном газе составляют 55-60 млрд куб. м и она занимает четвертое место в Европе по его потреблению.