https://news.day.az/world/1532596.html В Италии произошло землетрясение
В Италии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в субботу на севере Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 21 км к северо-западу от города Римини, где проживают 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 18 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре