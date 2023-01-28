В Италии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в субботу на севере Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 21 км к северо-западу от города Римини, где проживают 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 18 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.