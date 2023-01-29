США сотрясает новая волна протестов движения Black Lives Matter - беспорядки охватили сразу несколько американских городов. Самые жесткие столкновения были в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, демонстранты перекрыли Манхэттен, центральные улицы оказались оккупированы. А прибывшие на место офицеры полиции оказались просто бессильны перед натиском толпы.

Причиной бунта стали опубликованные полицией кадры задержания темнокожего жителя. Его остановили для досмотра, завязалась драка, в ходе которой офицеры до смерти забили подозреваемого - все они сейчас под стражей.

И теперь тысячи афроамериканцев требуют правосудия и вообще пересмотра работы силовиков. Ситуация настолько взрывоопасна, что власти уже привлекли нацгвардию.

Военные сейчас патрулируют улицы Атланты, где активисты планируют масштабные погромы.