Джоан Роулинг пожертвовала деньги на спасение женщин в Афганистане

Писательница Джоан Роулинг сделала большое пожертвование для женщин Афганистана после того, как США и Великобритания вывели войска из Кабула. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам правозащитницы Хелен Кеннеди, она нуждалась в деньгах для спасения женщин-адвокатов и их семей, приговоренных к смерти талибами (организация запрещена в России). Писательница и ряд других известных деятелей пришли ей на помощь. "Около 500 человек были эвакуированы, из которых 103 - женщины-адвоката", - резюмировал британский политик Дэвид Эльтон.

Кеннеди сообщила, что для операции по спасению ей требовалось £4 млн. "Роулинг просто сказала: "Я хочу помочь этим женщинам. Она дала мне сотни тысяч фунтов, чтобы оплатить проживание в общежитии и прочие расходы спасенных людей", - добавила она. В Великобритании сейчас проживает около 60 спасенных.