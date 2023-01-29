На нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Тебриза вспыхнул пожар

После землетрясения магнитудой 5,9 балла в провинции Западный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, вспыхнул пожар на заводе по производству автомобильного масла в районе Азершахр провинции Восточный Азербайджан.

Как передает Day.Az, пожар произошел в индустриальном парке Селими района Азершахр, расположенного недалеко от Тебриза.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в северо-западной части Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 8 км к юго-западу от районе Хой. Очаг залегал на глубине 15 км.