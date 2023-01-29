https://news.day.az/world/1532753.html В центре производства боеприпасов в Иране произошел мощный взрыв
В центре производства боеприпасов в Иране произошел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел в центре производства боеприпасов в провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель губернатора провинции Мохаммад Джаннесари.
По его словам, взрыв произошел на заводе в одном из центров, принадлежащих Минобороны.
В связи с фактом ведется расследование.
Сообщается, что на данный момент в провинции Исфахан были слышны звуки трех взрывов.
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