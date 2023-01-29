В центре производства боеприпасов в Иране произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в центре производства боеприпасов в провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель губернатора провинции Мохаммад Джаннесари.

По его словам, взрыв произошел на заводе в одном из центров, принадлежащих Минобороны.

В связи с фактом ведется расследование.

Сообщается, что на данный момент в провинции Исфахан были слышны звуки трех взрывов.