https://news.day.az/world/1532757.html Минобразования Афганистана запретило вузам допускать девушек до вступительных экзаменов
Минобразования Афганистана запретило вузам допускать девушек до вступительных экзаменов
Министерство высшего образования Афганистана, находящееся под управлением талибов, приказало частным университетам страны не допускать девушек до вступительных испытаний в следующем месяце.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что вузам северных провинций государства, где с конца февраля будут проходить экзамены, министерство адресовало письмо с соответствующим требованием.
При этом, по данным агентства, не соблюдающие правила университеты привлекут к ответственности.
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