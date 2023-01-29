Минобороны Ирана выступило с заявлением в связи со взрывом на заводе боеприпасов

Взрыв в одном из центров производства боеприпасов Минобороны Ирана произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство IRNA, ссылаясь на военное ведомство исламской республики.

"Вечером 28 января 2023 года около 23:30 (23:00) была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны, - говорится в заявлении ведомства. - Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались".