https://news.day.az/world/1532769.html Стрельба в Мексике - есть погибшие
Стрельба в Мексике - есть погибшие
В мексиканском городе Херес-де-Гарсия-Салинас группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бар, в результате чего скончались семь человек, еще шесть пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", информация об этом появилась в Facebook-аккаунте городской администрации.
В сообщении отмечается, что региональная прокуратура начала расследование массового убийства. Дополнительные сведения о деле пока не приводятся.
Мэр города Хосе Умберто Саласар Контрерас выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.
"Власти Хереса глубоко скорбят в связи со случившимися событиями", - заключается в сообщении.
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