Стрельба в Мексике

В мексиканском городе Херес-де-Гарсия-Салинас группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бар, в результате чего скончались семь человек, еще шесть пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", информация об этом появилась в Facebook-аккаунте городской администрации.

В сообщении отмечается, что региональная прокуратура начала расследование массового убийства. Дополнительные сведения о деле пока не приводятся.

Мэр города Хосе Умберто Саласар Контрерас выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.

"Власти Хереса глубоко скорбят в связи со случившимися событиями", - заключается в сообщении.