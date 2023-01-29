https://news.day.az/world/1532771.html Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие
Четыре человека погибли, еще 24 получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в турецкой провинции Кайсери.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус выехал за пределы трассы и перевернулся.
Согласно информации, автобус следовал из Малатьи в Стамбул. На место происшествия было привлечено большое количество спасателей и бригад скорой помощи.
Отмечается, что три человека погибли на месте происшествия, еще один погиб в больнице. Также сообщается, что состояние трех раненых оценивается как тяжелое.
Водитель автобуса задержан.
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