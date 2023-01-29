Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие

Четыре человека погибли, еще 24 получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в турецкой провинции Кайсери.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус выехал за пределы трассы и перевернулся.

Согласно информации, автобус следовал из Малатьи в Стамбул. На место происшествия было привлечено большое количество спасателей и бригад скорой помощи.

Отмечается, что три человека погибли на месте происшествия, еще один погиб в больнице. Также сообщается, что состояние трех раненых оценивается как тяжелое.

Водитель автобуса задержан.