https://news.day.az/world/1532775.html Что известно о ситуации в Иране после атаки на военные объекты - ФОТО - ВИДЕО
Что известно о ситуации в Иране после атаки на военные объекты - ФОТО - ВИДЕО
Day.Az представляет последнюю ситуацию после атаки на военные объекты Ирана.
В иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв на заводе по производству боеприпасов Минобороны.
По сообщениям иранских СМИ, загорелся завод по переработке автомобильного масла в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.
Также сообщается о новых взрывах в Хойе и других областях Ирана.
"Некоторые военные части центральной части Ирана под атакой. Слышны взрывы" - Al Arabiya со ссылкой на иранские СМИ.
Министерство обороны Ирана подтвердило атаку беспилотников на военные и промышленные объекты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре