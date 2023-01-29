Что известно о ситуации в Иране после атаки на военные объекты

Day.Az представляет последнюю ситуацию после атаки на военные объекты Ирана.

В иранском городе Исфахан произошел мощный взрыв на заводе по производству боеприпасов Минобороны.

По сообщениям иранских СМИ, загорелся завод по переработке автомобильного масла в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.

Также сообщается о новых взрывах в Хойе и других областях Ирана.

"Некоторые военные части центральной части Ирана под атакой. Слышны взрывы" - Al Arabiya со ссылкой на иранские СМИ.

Министерство обороны Ирана подтвердило атаку беспилотников на военные и промышленные объекты.