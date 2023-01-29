Солдат Южной Кореи случайно открыл огонь у границы с КНДР

Солдат южнокорейской армии во время тренировки недалеко от границы с КНДР по ошибке открыл огонь из пулемета. Сеул предупредил Пхеньян, что стрельба была непреднамеренной. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным агентства, четыре боеприпаса были выпущены в демилитаризованной зоне провинции Канвондо. Все снаряды упали в районе демаркационной линии. Инцидент произошел 28 января в 12:27 по московскому времени.

"Никаких особых действий с северокорейской стороны замечено не было, ведется расследование точных обстоятельств инцидента", - отметил источник.

Напомним, в январе дрон Северной Кореи смог достичь бесполетной зоны у президентского офиса в центре Сеула.

В начале года КНДР приняла собственную ядерную доктрину и заявила о планах по наращиванию вооружений.