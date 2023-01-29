Глава TotalEnergies спрогнозировал ухудшение ситуации на газовом рынке Европы

По итогам текущего года условия на европейском газовом рынке могут ухудшиться. Ситуация станет более напряженной в первую очередь в связи с резким сокращением импорта российского сырья, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европейский рынок природного газа снова будет напряжен в 2023 году, поскольку запасы придется пополнять в течение лета без обычных поставок из России. Европа будет получать меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей снова придется массово реимпортировать сжиженный природный газ (СПГ). Ситуация снова станет более напряженной", - заявил Пуянне.

В этих условиях европейским компаниям придется искать альтернативных поставщиков газа. Однако неизвестно, насколько выгоднее окажутся их предложения. В любом случае Европе необходимо уже сейчас позаботиться о возможности заключения долгосрочных топливных контрактов для увеличения уровня собственной энергетической безопасности, пояснил он.

"Европейские страны должны диверсифицировать поставщиков энергии, в основном за счет долгосрочных контрактов. Однако это всегда одна и та же история - есть предложение, но есть и цена", - заключил Пуянне.