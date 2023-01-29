Boeing 777 потерял управление и врезался в огни взлетно-посадочной полосы

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air New Zealand потерял управление при заходе на посадку в аэропорту Окленда и врезался в огни взлетно-посадочной полосы. Новозеландская комиссия по расследованию транспортных происшествий начала проверку, сообщается на сайте организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным комиссии, самолет выполнял рейс NZ124 из Мельбурна в Окленд. Посадка совершалась в условиях ветра и сильного дождя. Вскоре после приземления самолет ненадолго потерял управление и отклонился от осевой линии взлетно-посадочной полосы.

"Сообщалось о повреждении шести габаритных огней взлетно-посадочной полосы и шасси самолета в сборе, в том числе о сдувании одной шины", - говорится в тексте заявления.

В результате пилотам удалось восстановить управление и завершить посадку. Пострадавших нет.

Из-за происшествия в аэропорту Окленда отменили десятки рейсов.