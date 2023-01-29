Израиль начал военную операцию против Ирана

Израиль, согласно неподтвержденным данным, приступил к проведению военной специальной операции в отношении Ирана ночью 29 января. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Al Arabia.

"Израильские СМИ сообщили об операции внутри Ирана, связывая ее сроки с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив", - уточняется в публикации журналистов.

Официального подтверждения со стороны Израиля о начале спецоперации против Ирана сейчас нет.

В Al Arabia обратили внимание, что израильские беспилотники нанесли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Подробностей об ударах по ряду объектов в Иране нет.

Предварительно, целью Израиля может быть ликвидация военной инфраструктуры Ирана.

Подчеркивается, что Иерусалим о начале каких-либо действий со своей стороны не объявлял, а Тегеран не подтверждал информацию о взрывах.