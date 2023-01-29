Израиль начал военную операцию против Ирана - Al Arabia - ФОТО - ВИДЕО
Израиль, согласно неподтвержденным данным, приступил к проведению военной специальной операции в отношении Ирана ночью 29 января. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Al Arabia.
"Израильские СМИ сообщили об операции внутри Ирана, связывая ее сроки с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив", - уточняется в публикации журналистов.
Официального подтверждения со стороны Израиля о начале спецоперации против Ирана сейчас нет.
В Al Arabia обратили внимание, что израильские беспилотники нанесли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Подробностей об ударах по ряду объектов в Иране нет.
Предварительно, целью Израиля может быть ликвидация военной инфраструктуры Ирана.
Подчеркивается, что Иерусалим о начале каких-либо действий со своей стороны не объявлял, а Тегеран не подтверждал информацию о взрывах.
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