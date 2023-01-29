Тяжелое ДТП в Пакистане

По меньшей мере 41 человек погиб в воскресенье в результате аварии с автобусом в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, автобус, который двигался из Кветты в Карачи и в котором находились 48 пассажиров, врезался на трассе в опору моста, съехал в кювет и загорелся.

По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости водителем автобуса.