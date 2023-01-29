Китай возобновил выдачу виз гражданам Японии

Посольство и консульство Китая в Японии с воскресенья возобновили выдачу виз японцам. Об этом сообщило посольство КНР в Токио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С сегодняшнего дня посольство и консульство Китая в Японии возобновляют выдачу обычных виз для граждан Японии, направляющихся в КНР", - говорится в сообщении дипведомства в социальной сети WeChat.

10 января китайское диппредставительство в Токио проинформировало о приостановке выдачи виз японцам. Это случилось после того, как Токио обязал направляющихся в Японию граждан КНР предоставлять справку об отрицательном тесте на ковид, сделанном за 72 часа до вылета, и сдавать ПЦР-тест по прибытии. Японские власти ввели эти меры после масштабной декабрьской вспышки коронавируса в Китае.