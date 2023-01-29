Умер министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков ушел из жизни в воскресенье, 29 января. Об этом заявил депутат Государственной думы, бывший глава Минздрава Татарстана Айрат Фаррахов в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Потрясен! Вместе с родными, близкими, работниками медицинской отрасли глубоко скорблю по поводу кончины Марата Наилевича Садыкова", - написал Фаррахов. "Причины смерти министра не уточняются", - говорится в публикации политика.

Садыкову удалось внести большой вклад в развитие здравоохранения в регионе, обратил внимание Фаррахов.

Прощание с министром пройдет в понедельник, 30 января.

Садыкову было 53 года, причина его смерти сейчас не уточняется. Марат Садыков родился 27 января 1970 года в Буинске. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия". Минздрав Татарстана он возглавлял с 2018 года.