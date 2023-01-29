Карл III хочет, чтобы Гарри и Меган присутствовали на его коронации

Король Великобритании Карл III попросил архиепископа Джастина Уэлби стать посредником в сделке, позволяющей принцу Гарри и и Меган Маркл присутствовать на его коронации. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Высокопоставленные источники во дворце рассказали журналистам издания, что Карл III хотел бы, чтобы герцоги Сассекские присутствовали на его коронации, но встретил сопротивление со стороны принца Уильяма, который опасается, что его брат воспользуется этим и "выкинет какой-нибудь трюк, который затмит это важное событие". Сообщается, что король попросил архиепископа Кентерберийского заключить соглашение между его враждующими сыновьями, которое позволит Гарри и Меган все-таки приехать к Великобританию в мае 2023 года.

Инсайдер отметил, что Карл III готов пойти на уступки, так как считает, что присутствие Гарри и Меган на его коронации сможет благоприятно повлиять на репутацию королевской семьи. Такое решение могло быть обусловлено чередой скандалов, последовавших за документальным сериалом "Гарри и Меган" и мемуарами герцога Сассекского "Запасной".