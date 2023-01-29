Почти 80% японцев выступили за роспуск нижней палаты парламента

Большинство граждан Японии считают необходимым проведение досрочных парламентских выборов в королевстве, передает Kyodo. По опросу агентства, 77,9% японцев выступают за роспуск нижней палаты парламента на фоне решения правительства о повышении трат на оборону страны, которое должно пройти за счет увеличения налогов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, около 19,3% респондентов придерживаются обратной точки зрения, поддерживая сохранения текущего состава парламента, несмотря на предстоящие изменения по части налоговых сборов. В то же время работу правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой в целом одобряют лишь 33,4% опрошенных.

При этом число японцев, воспринимающих действия кабмина негативно, составляет около 49,9%. Kyodo подчеркивает, что показательно неодобрения правительство Кисиды за последний месяц немного снизился, поскольку в декабре прошлого года количество недовольных находилось на отметке 51,5%.