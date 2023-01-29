В Британии призвали власти принять меры из-за роста числа недоедающих детей

Дошкольные учреждения в Великобритании вынуждены урезать расходы на питание детей вслед за родителями, часть из которых отправляют отпрысков в садик голодными. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно приведенным в материале данным, жители Великобритании платят за детский сад больше, чем за ипотеку или аренду жилья. В прошлом году в среднем отдать ребенка в возрасте до двух лет в дошкольное учреждение на полный рабочий день обходилось в 14 тысяч фунтов стерлингов ($17,3 тысячи) в год.

Малоимущие семьи имеют право на 15 часов бесплатного ухода за двухлетним ребенком. Кроме того, всем предоставляется 15 часов ухода за детьми в возрасте трех и четырех лет, и некоторые семьи с работающими родителями имеют право на 30 бесплатных часов. Тем не менее представители дошкольных учреждений говорят, что средства, которые им даются за бесплатные часы, недостаточны, что вынуждает детские сады перекладывать дополнительные расходы на родителей.

В то же время шесть из десяти 62% родителей признаются, что на фоне роста цен на продовольствие им приходится использовать более дешевые ингредиенты при приготовлении еды, 15% уменьшили размеры своих порций, а 9% воспользовались услугами благотворительных организаций.

По данным недавнего исследования, приведенного в статье, около половины (49%) дошкольных учреждений заявили, что у детей, за которыми они присматривают, наблюдаются признаки нехватки продовольствия. Отмечалось также, что выросло число детей, которые приходят к ним голодными.