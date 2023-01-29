В Сан-Франциско пожаловались на ложные экстренные вызовы от роботакси

Власти американского города Сан-Франциско пожаловались, что беспилотные такси мешают службам выполнять свою работу, в том числе из-за ложных экстренных вызовов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, власти города, на территории которого идет тестирование роботакси, начали жаловаться на производителей беспилотников.

Выяснилось, что с декабря роботакси Cruise совершили три ложных вызова в экстренные службы. Причиной для вызова оперативного ведомства послужило то, что пассажиры на сиденьях не отвечали на запросы транспортного средства. Вскоре обнаружилось, что люди в салоне авто просто спали и пропустили уведомления.

"Ресурсы реагирования на чрезвычайные ситуации, финансируемые налогоплательщиками, тратятся на неэкстренные ситуации",- отметили в Управлении муниципального транспорта и Управлении мэрии по делам инвалидов в Сан-Франциско.

Помимо того, указывалось на сложность проезда машин пожарных и полицейских из-за роботакси.