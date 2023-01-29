Глава Минтранса Франции предупредил о серьезных проблемах с транспортом

Министр-делегат по вопросам транспорта Франции Клеман Бон ожидает серьезных проблем с движением общественного транспорта в стране 31 января в связи с забастовками и акциями протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это будет очень сложный день для общественного транспорта. Будут серьезные перебои", - отметил он, добавив, что забастовки, в частности, скажутся на железнодорожных перевозках и транспортной системе Парижского региона (Иль-де-Франс).

Бон также призвал жителей Франции в этот день работать в удаленном режиме.