https://news.day.az/world/1532871.html Глава Минтранса Франции предупредил о серьезных проблемах с транспортом
Глава Минтранса Франции предупредил о серьезных проблемах с транспортом
Министр-делегат по вопросам транспорта Франции Клеман Бон ожидает серьезных проблем с движением общественного транспорта в стране 31 января в связи с забастовками и акциями протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это будет очень сложный день для общественного транспорта. Будут серьезные перебои", - отметил он, добавив, что забастовки, в частности, скажутся на железнодорожных перевозках и транспортной системе Парижского региона (Иль-де-Франс).
Бон также призвал жителей Франции в этот день работать в удаленном режиме.
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