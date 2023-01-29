В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в воскресенье в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Тотиги, очаг залегал на глубине 150 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было. Подземные толчки ощущались во всем центральном регионе страны, включая Токио.