Спецслужбы Италии предупредили о риске терактов со стороны анархистов

Анархисты представляют основную угрозу национальной безопасности Италии, существует риск роста числа терактов, особо уязвимыми целями следует считать министерства и тюрьмы. Как пишет в воскресенье газета La Repubblica, с таким предупреждением выступают спецслужбы страны после ряда инцидентов у диппредставительств Италии в Афинах, Берлине и Барселоне, которые, скорее всего, были устроены организациями анархистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в последнее время сеть анархистов укрепилась, итальянские анархисты связаны с греческими, испанскими и южноамериканскими ячейками, которые активизируют свою деятельность. В Италии это связывают с делом Альфредо Коспито, члена Неформальной анархической федерации - Международного революционного фронта, ответственного за полсотни экстремистских акций в Европе. Итальянец отбывает длительное тюремное заключение за покушение на менеджера компании ядерного сектора и организацию взрывов у казармы школы карабинеров, в результате которых никто не пострадал, однако акция была расценена судом как "акт политического терроризма".

Коспито отсидел в тюрьме уже 10 лет и в мае прошлого года был переведен под режим особо строгого содержания (обычно применяется к мафиози). Надзорные органы посчитали, что один из лидеров анархистов мог из тюрьмы продолжать руководить акциями соратников. Коспито объявил голодовку в знак протеста почти три месяца назад, и сейчас его состояние здоровья значительно ухудшилось. Его адвокаты говорят, что он находится на грани смерти. Запрос о снятии с Коспито режима особо строго содержания направлен в Минюст Италии, однако власти не торопятся идти навстречу, поскольку считают заключенного террористом.