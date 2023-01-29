Полиция сообщила о задержании более 700 протестующих в Гааге

Полиция Нидерландов задержала в Гааге более 700 участников акции против выделения правительством субсидий на добычу нефти, газа и угля. Об этом стало известно из распространенного в Twitter сообщения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным нидерландской полиции, из 768 задержанных двое все еще находятся под стражей, а остальные были отпущены на свободу. Уточняется, что эти два человека отказываются от прохождения процедуры установления личности.

Ранее Rtl Nieuws писало, что экологические активисты из группы Extinction Rebellion организовали протест против субсидий производителям ископаемого топлива в Гааге с участием примерно 1,2 тыс. человек, после чего полиция начала эвакуировать протестующих.

По данным Metro, экоактивисты перекрыли трассу А12, хотя местные власти запретили данную акцию, и прикрепились специальной конструкцией друг к другу, устроив затем сидячую забастовку. Отмечается, что сотрудники полиции попросили активистов разойтись и найти другую площадку для демонстрации, однако эта просьба была проигнорирована, после чего начались задержания.