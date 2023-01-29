https://news.day.az/world/1532892.html Выросло число жертв холодов в Афганистане
Выросло число жертв холодов в Афганистане
Официальный представитель министерства по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам в сформированном движением "Талибан" правительстве Афганистана Шафиулла Рахими сообщил, что минимум 170 человек в стране умерли от переохлаждения из-за аномально холодной зимы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как уточнил Рахими, в числе погибших 170 человек были дети и женщины. Кроме того, еще 30 человек пострадали в результате заморозков и выпавшего снега в 24 из 34 провинций Афганистана за последние три недели.
По словам Рахими, из-за аномальных погодных условий были разрушены более 150 жилых домов и погибло свыше 80 тыс. голов скота.
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