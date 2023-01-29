Швеции и Финляндии нужно выполнить условия меморандума для вступления в НАТО

Перспектива одобрения Турцией заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО зависит от выполнения ими данных Анкаре обещаний. Об этом в воскресенье сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Они сейчас ждут от нас, от нашего парламента одобрения в связи с их вступлением в НАТО. По этому поводу мы ничего не скажем. Говорим им: "Выполните то, под чем подписались". Это просто", - сказал Хулуси Акар.

Акар напомнил, что речь идет о меморандуме, который страны подписали в 2022 году. "В Мадриде в июне наш президент, президенты Финляндии и Швеции, министры обороны и иностранных дел собрались и в присутствии генерального секретаря НАТО подписали бумагу. Сказали, что уберут террористов из Финляндии и Швеции", - отметил Хулуси Акар.