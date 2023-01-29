Несмотря на заявления Ирана, западная разведка считает атаки беспилотников в Исфахане очень успешными.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила израильская газета The Jerusalem Post.

Сообщается, что в Исфахане произошел взрыв на 4 объектах, где производится передовое вооружение, и это были не просто "небольшие повреждения крыши", как заявил Иран.

Отмечалось, что Иран пытался скрыть истинный размер ущерба и во время предыдущих инцидентов.