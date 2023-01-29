https://news.day.az/world/1532902.html Западная разведка считает атаки беспилотников в Исфахане очень успешными - The Jerusalem Post
Западная разведка считает атаки беспилотников в Исфахане очень успешными - The Jerusalem Post
Несмотря на заявления Ирана, западная разведка считает атаки беспилотников в Исфахане очень успешными.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила израильская газета The Jerusalem Post.
Сообщается, что в Исфахане произошел взрыв на 4 объектах, где производится передовое вооружение, и это были не просто "небольшие повреждения крыши", как заявил Иран.
Отмечалось, что Иран пытался скрыть истинный размер ущерба и во время предыдущих инцидентов.
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