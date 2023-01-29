Двухэтажный 3D-печатный дом закладывается в США

Первый в Штатах двухэтажный 3D-печатный дом закладывается на одной из улиц Техаса принтером весом более 12 тонн.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Двухэтажный дом будет иметь 370 м2 жилой площади и состоять из бетонных "сердечников", таких как лестничные клетки, соединенных системой деревянных каркасов. Печать дома займет 330 часов.