https://news.day.az/world/1532908.html Двухэтажный 3D-печатный дом закладывается в США - ВИДЕО
Двухэтажный 3D-печатный дом закладывается в США - ВИДЕО
Первый в Штатах двухэтажный 3D-печатный дом закладывается на одной из улиц Техаса принтером весом более 12 тонн.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Двухэтажный дом будет иметь 370 м2 жилой площади и состоять из бетонных "сердечников", таких как лестничные клетки, соединенных системой деревянных каркасов. Печать дома займет 330 часов.
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