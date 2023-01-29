Израильский беспилотник упал на территории сектора Газа

Израильский военный беспилотный летательный аппарат рухнул в эти выходные на территории сектора Газа. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Беспилотник Армии обороны Израиля упал на территории сектора Газа во время оперативных действий в выходные дни. Инцидент расследуется", - говорится в сообщении.

Других подробностей случившегося не приводится. Модель потерянного беспилотника в армейской пресс-службе не назвали.