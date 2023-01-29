Жена Ассанжа о состоянии основателя WikiLeaks

Жена основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Ассанж заявила, что ее муж, помещенный в британскую тюрьму строгого режима Белмарш, находится в плохом физическом и психологическом состоянии. Об этом она сообщила в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Физическое и психологическое состояние его здоровья не в порядке. Я разговариваю с Джулианом целыми днями, ему очень трудно в этой жестокой тюрьме, в то время как он не совершил никакого преступления", - отметила она.

Ассанж выразила недоумение, что в США "его называют предателем, хотя он даже не является американским гражданином".

Она также указала "на слабость государств по отношению к США". "Премьер-министр Австралии отступился, не защитив одного из своих граждан", - сказала Ассанж, не пояснив, о каком именно главе австралийского правительства идет речь.

По ее словам, борьба за ее мужа продолжается. "Общественное мнение на нашей стороне, но этого мало, чтобы предотвратить угрозу его экстрадиции [в США]", - заметила Ассанж.

Как сообщило издание, Ассанж выступила во вторник в Страсбурге (северо-восток Франции), где зачитала стихотворение своего мужа, написанное им в тюрьме.