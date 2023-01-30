В Гааге в ходе акции протеста задержали более 700 человек

Более 700 человек задержаны в ходе акции протеста в Гааге. Активисты против выделения субсидий на добычу ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Демонстрация организована движением Extinction Rebellion, которое переводится как "Восстание против вымирания".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ранее протестующие перекрыли трассу, ведущую в Амстердам, передает телеканал "Известия". Полиция предлагала использовать другую площадку, чтобы не создавать опасности для участников дорожного движения. Однако призывы правоохранительных органов проигнорировали, после чего и начались задержания. В акции приняли участие тысячи человек.