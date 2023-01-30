Выросло число жертв холодов в Афганистане
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В начале января аномальные морозы достигали показателя в 
-28 градусов, в некоторых районах страны фиксировалось до -34.

Большинство погибших - сельские жители, у которых нет возможности отапливать дома дровами или углём.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.