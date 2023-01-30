Сильное землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подземный толчок был зафиксирован в 03:49 (по Баку) в уезде Шахьяр.

Очаг землетрясения находился на глубине 50 км.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.