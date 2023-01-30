https://news.day.az/world/1532988.html Сильное землетрясение в Китае
Сильное землетрясение в Китае
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Подземный толчок был зафиксирован в 03:49 (по Баку) в уезде Шахьяр.
Очаг землетрясения находился на глубине 50 км.
Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
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