ЕС может признать иранский КСИР террористической организацией

Германия и Франция поддерживают идею включить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) в список террористических организаций в Европейском союзе. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения данного вопроса, передает Day.Az.

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в такой список на недавней встрече глав МИД стран - членов Евросоюза. Предполагается, что юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности этой меры в течение трех недель. Издание также приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который подтвердил, что ряд "государств-членов поддерживают это предложение". При этом многие из них были бы за включение КСИР в список террористических организаций.

Как говорится в публикации, признание КСИР террористической организацией, вероятно, сделает невозможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима", - сказал Боррель.

По словам дипломата, он не знает другого способа, "кроме как заставить работать СВПД".