ЕС может признать иранский КСИР террористической организацией
Германия и Франция поддерживают идею включить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) в список террористических организаций в Европейском союзе. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения данного вопроса, передает Day.Az.
По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в такой список на недавней встрече глав МИД стран - членов Евросоюза. Предполагается, что юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности этой меры в течение трех недель. Издание также приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который подтвердил, что ряд "государств-членов поддерживают это предложение". При этом многие из них были бы за включение КСИР в список террористических организаций.
Как говорится в публикации, признание КСИР террористической организацией, вероятно, сделает невозможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима", - сказал Боррель.
По словам дипломата, он не знает другого способа, "кроме как заставить работать СВПД".
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