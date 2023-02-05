Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков для детей

Европа столкнулась с самыми серьезными проблемами с поставками антибиотиков за последние 10 лет. Об этом пишет газета Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается в материале издания, ситуация с антибиотиками заставляет европейские страны принимать беспрецедентные меры для обеспечения безопасности цепочек поставок и доступа пациентов к необходимым им препаратам.

Уточняется, что особенно остро это прослеживается с антибиотиками для лечения детей. По данным Pais, в ноябре 2022 года министерство здравоохранения Испании разрешило аптекам продавать взрослым амоксициллин по 500 мг, чтобы делить таблетки на дозы в 250 мг и давать их детям.

В статье подчеркивается, что почти все страны Европы почувствовали сокращение поставок антибиотиков. По словам руководителя филиала фармацевтической компании Norgine в Испании и Португалии Хосе Гарсии Карраско, приводимым изданием, сейчас континент "переживает ключевой момент адаптации" в этих условиях.