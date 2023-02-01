400-килограммового медведя освободили из плена покрышки в Подмосковье

400-килограммовый медведь по кличке Федор не смог снять с себя автопокрышку после игры. Освобождать животное из резинового плена пришлось "Центроспасу", рассказали в пресс-службе отряда.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в Национальном конном парке "Русь" Ленинского района Московской области. Процедура распиливания покрышки заняла всего семь минут. На это время животное усыпили.

"Лекарственный препарат надежно сделал свое дело", - отмечено в сообщении.

Сотрудники "Центроспаса" шутят, что без препарата хищник обязательно бы проснулся и поблагодарил спасателей за скорость работы.