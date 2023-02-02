Сбежавшая от хозяина львица напала на женщину в Мексике

Хищник, сбежавший из частного дома в мексиканском городке Агуаскальентес, успел загрызть двух собак и напасть на женщину, прежде чем хозяин смог поймать зверя и запереть его в фургоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, о происшествии, которое случилось 31 января в центральной Мексике, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, львица сбежала из частного дома и, пройдя несколько кварталов, напала на 40-летнюю женщину. Пострадавшую впоследствии доставили в больницу. Из-за тяжелых травм и большой кровопотери она находилась в критическом состоянии.

В ходе на розысков хищника сотрудники гражданской защиты нашли двух собак, убитых львицей. Позже зверь был обнаружен в припаркованном фургоне. Рядом с животным сидел мужчина, назвавшийся его хозяином. Он долго отказывался передать своего опасного питомца властям.

В итоге правоохранителям все-таки удалось уговорить мужчину сдаться. Он был задержан, а животное временно разместили в парке, где есть условия для его содержания. Дальнейшая судьба зверя и его хозяина выясняется.