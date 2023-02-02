Лондон и ЕС близки к урегулированию спора вокруг Северной Ирландии

Великобритания и ЕС приблизились к окончанию урегулирования вопроса вокруг статуса Северной Ирландии после Brexit и могут в ближайшее время заключить новое таможенное соглашение, информирует Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После нескольких месяцев переговоров Лондон добился уступок в вопросах осуществления таможенных проверок в Северной Ирландии, а также касающихся юрисдикции Суда Европейского союза в регионе.

Брюссель существенно отошел от своей первоначальной позиции, пишет газета. Источник издания отметил, что намечающаяся сделка "ни у кого не вызовет восторга, но есть надежда на то, что все смогут ее принять".

Ситуация в Ольстере обострилась после вступления в силу торгового соглашения, заключенного в декабре 2020 года и определившего условия сотрудничества Великобритании и ЕС после Brexit. Северная Ирландия осталась членом таможенного союза ЕС, но покинула его вместе со всем королевством. У Северной Ирландии остался в итоге двойной статус. Он позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией. Тем не менее нужны контрольные процедуры в североирландских портах.

Из-за бюрократии поставки многих видов продукции в Северную Ирландию стали затруднены, жители региона стали возмущаться. Лондон настаивает на пересмотре протокола по Северной Ирландии, но ЕС ранее отказывался идти на уступки британскому правительству в этом вопросе.