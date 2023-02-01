В Австралии обнаружили потерянную высокорадиоактивную капсулу

Утерянную в Австралии высокорадиоактивную капсулу, которая представляла опасность для людей, обнаружили в штате Западная Австралия, информацию подтвердил министр по делам ЧС штата Стивен Доусон. Об этом сообщает издание ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого горнодобывающая компания Rio Tinto утверждала, что потеряла высокорадиоактивную капсулу на западе Австралии.

Предварительно, капсула пропала по пути из региона Пилбара на склад в столице штата городе Перте.

Эксперты объясняли, что длительный контакт с капсулой может вызвать ожоги, лучевую болезнь и рак.

"Поисковая команда буквально нашла иголку в стоге сена", - подчеркнул Доусон.

Потеря капсулы повлекла беспрецедентное предупреждение общественной безопасности на расстоянии свыше 1,4 тыс. км.