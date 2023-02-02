Заключенные в Польше начнут платить за свет

Польские власти решили начать взимать плату с заключенных за свет с 1 февраля 2023 года ради подготовки тех, кто покидает тюрьму, к энергокризису. Об этом пишет Business Insider Polska, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С 1 февраля 2022 года заключенные будут платить за электроэнергию, если они используют дополнительное оборудование. Такие методы помогут подготовить тех, кто покидает тюрьму, к нормальной жизни в обществе", - отметил заместитель министра юстиции Михал Вось.

Заключенные, получившие разрешение на использование в своей камере дополнительного оборудования, - телевизора, чайника, стереосистемы или радио - будут платить 20 злотых в месяц. Благодаря такой мере может быть собрано до 15,7 млн злотых в год ($3,61 млн).

Однако омбудсмены посчитали, что на практике заключенные не пользуются многими приборами в камере из-за того, что сокамерники запрещают это делать, следуя определенным правилам субкультуры. Кроме того, из новой меры необходимо исключить плату за электрические чайники, так как горячая вода не может быть "роскошью". Также эксперты раскритиковали сам факт сбора, так как единовременная оплата электроэнергии может привести к ситуации, когда вышедший на свободу заключенный может оказаться с долгом.